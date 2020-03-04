Парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, крім голів Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За затвердження нового складу уряду віддали свої голоси 277 народних депутатів. 57 народних обранців були проти, 30 утримались, а 17 не голосували.

При цьому за затвердження уряду голосували 228 депутатів від фракції “Слуги народу”, 18 від депутатської групи “За майбутнє”, 17 від групи “Довіра” та 14 позафракційних депутатів.

Жодного голосу на користь нового складу уряду не віддали представники фракцій “Опозиційної платформи – За життя”, “Європейської солідарності”, “Батьківщини” та “Голосу”.

Віце-прем’єром з питань європейської інтеграції став Вадим Пристайко.

Віце-прем’єром і міністром з питань реінтеграції окупованих територій був призначений Олексій Резніков.

Віце-прем’єром і міністром цифрової трансформації затверджений Михайло Федоров.

Міністром внутрішніх справ і далі буде Арсен Аваков.

Міністром з питань ветеранів став Сергій Бессараб.

Міністром молоді та спорту буде Вадим Гутцайт.

Міністром охорони здоров’я призначений Ілля Ємець.

Міністром інфраструктури парламент призначив Владислава Криклія.

Міністром соціальної політики стала Марина Лазебна.

Міністром юстиції, як і в попередньому уряді, буде Денис Малюська.

Міністром Кабінету міністрів був призначений Олег Немчінов.

Міністром фінансів став Ігор Уманський.

Міністром розвитку громад і територій парламент призначив Олексія Чернишова.

Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.