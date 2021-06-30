Верховний суд США дозволив деяким категоріям іммігрантів залишитися на території Сполучених Штатів, якщо вони доведуть, що після депортації можуть зазнати переслідування та катувань.

Про це повідомляє АР.

Строк, на який іммігранти можуть залишитися в США, визначатиме американський уряд.

Проти такого рішення виступили тільки троє суддів. Шестеро проголосували “за”.

Це рішення стосується, перш за все, іммігрантів, які потрапили на територію США, потім їх депортували, але вони приїхали до США знову, незаконним способом перетнувши кордон. Після цього такі мігранти часто скаржаться на те, що якщо їх знову депортують — то вони можуть постраждати внаслідок катувань та переслідувань.

Поки американський уряд прийматиме рішення стосовно того чи іншого іммігранта, останній не має права йти зі справою до суду.

Процес, протягом якого імміграційна служба визначатиме — чи справді емігранту може загрожувати небезпека на батьківщині, може зайняти від кількох місяців до кількох років.