Відсторонення від занять у школі не щепленої за віком дитини є законним і забезпечує безпеку всіх учнів.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

“Верховний суд… залишив без змін судові рішення районного та апеляційного судів, якими відмовлено в задоволенні позову про визнання недійсним та скасування наказу директора ліцею про відсторонення від занять учениці, не прищепленої за віком”, – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що згідно зі ст. 53 закону Про освіту “здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, змісту і праці, а також зобов’язані відповідально і дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, навколишнього середовища”.

Верховний суд звертає увагу, що закон дає право батькам відмовитися від проведення обов’язкових щеплень дитині. Однак у даній справі, котру розглядав ВС, індивідуальне право відмовитися від щеплення “протиставляється загальному праву суспільства, інших батьків та їхніх дітей”.

“У справі, яка переглядається, індивідуальне право (інтерес) відмовитися від щеплення матір’ю дитини при збереженні обсягу прав дитини на здобуття освіти, у тому числі в шкільних закладах освіти, протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства, інших батьків та їх дітей, які провели у встановленому державою порядку щеплення, зокрема перед направленням дітей до навчального закладу для здобуття освіти. Унаслідок встановлення такого балансу досягається мета – загальне благо у формі права на безпеку та охорону здоров’я, що гарантовано статтями 3, 27 та 49 Конституції України. Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й самої нещепленої дитини. Отже, право дитини позивачки на освіту в шкільному навчальному закладі було тимчасово обмежено з огляду на суспільні інтереси”, – заявили в суді.

Відзначається, що право дитини на отримання освіти не порушене, оскільки для дітей, які не можуть відвідувати навчальний заклад за відсутності щеплень, встановлені альтернативні способи здобуття освіти та продовження навчання, зокрема у навчальному закладі.

“Доводи про те, що оспорюваними наказами відповідача порушено конституційне право дитини на освіту, є безпідставними з огляду на таке”, – зазначають у суді.