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Верховний суд Іспанії визнав введення локдауну неконституційним

Верховний суд Іспанії ухвалив, що сувора ізоляція, введена для стримування поширення коронавірусу, в минулому році була неконституційною.

Четвер, 15 липня 2021, 11:42

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Дана постанова дозволяє людям, які були оштрафовані за порушення правил, повернути гроші, які вони заплатили.

Але суд заявив, що не прийматиме позови від людей і підприємств, які хочуть подати в суд на уряд, через те, що вони втратили гроші у зв’язку з блокуванням роботи установ і закладів.

14 березня 2020 року уряд країни оголосив надзвичайний стан, щоб приборкати першу хвилю зараження COVID-19. Відповідно до правил надзвичайного стану майже всім жителям країни було наказано залишатися вдома, і їм дозволялося виходити тільки з важливих причин. Всі підприємства, крім підприємств критичної інфраструктури, також були закриті.

У той час число випадків коронавірусу і число смертей росло, а лікарні швидко переповнялися. Відтоді понад 81 000 осіб в Іспанії померли від COVID-19.

Обмеження в країні діяли до червня 2020 року, хоча деякі з них були відновлені пізніше в тому ж році, коли країна зіткнулася з другою хвилею епідемії.

  • Минулого року Конституційний Суд України ухвалив рішення щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян. Серед іншого, суд визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.
  • Однак тоді Кабінет Міністрів України зберіг обмеження заробітних плат для членів Уряду на рівні 5 середніх зарплат, попри рішення Конституційного суду.

 

Теги: Верховный суд, Іспанія, локдаун, суд

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