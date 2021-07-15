Верховний суд Іспанії визнав введення локдауну неконституційним

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Дана постанова дозволяє людям, які були оштрафовані за порушення правил, повернути гроші, які вони заплатили.
Але суд заявив, що не прийматиме позови від людей і підприємств, які хочуть подати в суд на уряд, через те, що вони втратили гроші у зв’язку з блокуванням роботи установ і закладів.
14 березня 2020 року уряд країни оголосив надзвичайний стан, щоб приборкати першу хвилю зараження COVID-19. Відповідно до правил надзвичайного стану майже всім жителям країни було наказано залишатися вдома, і їм дозволялося виходити тільки з важливих причин. Всі підприємства, крім підприємств критичної інфраструктури, також були закриті.
У той час число випадків коронавірусу і число смертей росло, а лікарні швидко переповнялися. Відтоді понад 81 000 осіб в Іспанії померли від COVID-19.
Обмеження в країні діяли до червня 2020 року, хоча деякі з них були відновлені пізніше в тому ж році, коли країна зіткнулася з другою хвилею епідемії.
- Минулого року Конституційний Суд України ухвалив рішення щодо конституційності встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян. Серед іншого, суд визнав, що обмеження заробітних плат державних службовців і суддів в період карантину є незаконним.
- Однак тоді Кабінет Міністрів України зберіг обмеження заробітних плат для членів Уряду на рівні 5 середніх зарплат, попри рішення Конституційного суду.