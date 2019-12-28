Верховний суд Італії визнав законним вирощування канабісу в домашніх умовах в невеликих кількостях для власних потреб.

Про це пише Reuters.

Постанова була винесена 19 грудня, але залишалося непоміченою до того, як про це повідомили місцеві інформаційні агентства.

Рішення відразу ж викликало бурхливу політичну дискусію з приводу вживання канабісу в Італії.

“Суд відкрив шлях, тепер справа за нами”, – сказав сенатор від правлячого руху Маттео Мантер.

Він також представив поправку до бюджету 2020 року, що передбачає легалізацію і регулювання внутрішнього споживання каннабіса, але спікер сенату від консервативної партії Сільвіо Берлусконі заявив, що це неприпустимо.

“Наркотики шкодять, забудьте про те, щоб вирощувати їх або купувати в магазинах”, – додав він.