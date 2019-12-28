Про це пише Reuters.
Постанова була винесена 19 грудня, але залишалося непоміченою до того, як про це повідомили місцеві інформаційні агентства.
Рішення відразу ж викликало бурхливу політичну дискусію з приводу вживання канабісу в Італії.
“Суд відкрив шлях, тепер справа за нами”, – сказав сенатор від правлячого руху Маттео Мантер.
Він також представив поправку до бюджету 2020 року, що передбачає легалізацію і регулювання внутрішнього споживання каннабіса, але спікер сенату від консервативної партії Сільвіо Берлусконі заявив, що це неприпустимо.
“Наркотики шкодять, забудьте про те, щоб вирощувати їх або купувати в магазинах”, – додав він.
- Раніше повідомлялося, що повнолітнім жителям Канади дозволено носити або поширювати до 30 г марихуани в рекреаційних цілях. У домашніх умовах дозволено вирощувати до чотирьох рослин і робити харчові продукти з вмістом канабіодів для особистого використання.