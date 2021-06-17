Верховний Суд оголосив перерву у справі за позовом Олександра Тупицького щодо скасування президентського указу про його призначення суддею Конституційного суду.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Під час судового засідання було заслухано і вирішено низку клопотань.

Так, представник відповідача оголосив клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційним поданням 49 народних депутатів України від 8 квітня 2021 року № 3/133(21) щодо відповідності Конституції України (конституційності) указів Президента України про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України та скасування указів Президента України про призначення суддів КСУ (питання про відкриття провадження КСУ не вирішено).

Верховний Суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У свою чергу представник позивача звернувся до Суду з клопотанням про забезпечення позову.

Заслухавши думку сторін, Верховний Суд виніс ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання позивача. Ця ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду.

Верховний Суд відмовив також у задоволенні клопотання представника Президента України про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на боці відповідача Служби безпеки України.

Ще одне клопотання представника відповідача – про зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним Судом України справи за конституційним поданням 49 народних депутатів України від 8 квітня 2021 року № 3/133(21) –Верховний Суд залишив без розгляду через безпідставність і необґрунтованість.

Під час судового засідання були заслухані пояснення представника відповідача і третьої особи – представника Конституційного Суду України щодо предмета спору.

У судовому засіданні оголошено перерву. Розгляд справи буде продовжено 14 липня 2021 року о 10:00.