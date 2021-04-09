Верховний Суд підтвердив законність переходу з УПЦ в ПЦУ

Верховний Суд України вперше ухвалив рішення щодо законності виходу релігійної громади з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (УПЦ МП) і входження до Православної Церкви України.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

23 лютого 2019 року релігійна громада села Сутківці, Хмельницької області, у зв’язку з утворенням автокефальної Православної Церкви України, провела загальні збори, на яких прийняла рішення перейти з Російської Православної Церкви в Україні до Православної Церкви України.

Не бажаючи переходити до Православної Церкви України з усією релігійною громадою та, фактично, діючи проти волі самої релігійної громади, її настоятель звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним.

Протягом досить тривалого часу цей позов розглядався у Господарському суді міста Києва, за результатом чого у лютому 2020 року було ухвалене рішення на користь настоятеля релігійної громади РПЦ в Україні. В подальшому, це рішення було залишене без змін і судом апеляційної інстанції.

“6 квітня 2021 року відбулося судове засідання Великої Палати Верховного Суду з розгляду справи № 910/10011/19 щодо законності зміни релігійною громадою села Сутківці, Хмельницької області свого підпорядкування – виходу з юрисдикції Російської Православної Церкви в Україні (яка іменує себе УПЦ) та входження до Православної Церкви України. За результатом засідання було ухвалене рішення про законність такої зміни підпорядкування”, – зазначили в ПЦУ.

Наголошується, що це рішення Великої Палати Верховного Суду має ключове значення, бо є першим серед низки судових спорів, ініційованих Російською Православною Церквою в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України до Православної Церкви України, ухваленим найвищою судовою інстанцією України.