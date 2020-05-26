Верховний Суд України планує звернутися до Конституційного Суду, щоб оскаржити карантинні обмеження.

Про це повідомляє видання LB.ua, посилаючись на проєкт конституційного подання.

Верховний Суд збереться на пленум 29 травня, де, імовірно, затвердить це конституційне подання.

У тексті проєкту подання йдеться про законність обмеження права на підприємницьку діяльність, роботу закладів громадського харчування, спортивних клубів, розважальних закладів, перевезення пасажирів, вільного виїзду за кордон, обмеження права на мирні зібрання, права на доступ до медичної допомоги.

Також наголошується, що актуальні коментарі представників органів влади, зокрема, посадових осіб, які відповідно до законодавства уповноважені ініціювати конкретні карантинні заходи, свідчать про те, що легітимна мета не супроводжувала кожну з таких обмежувальних заходів.

Як приклад наводиться заява головного санітарного лікаря Віктора Ляшко, який говорив, що закриття парків, обприскування доріг мали не епідеміологічний вплив, а психологічний.

Крім цього, Верховний суд звертає увагу на обмеження розміру суддівської винагороди, зарплат держслужбовців, представників правоохоронних органів до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до закінчення карантину.