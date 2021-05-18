Про це повідомляє пресслужба суду.
У Верховному Суді заявили, що під час судового засідання представник СБУ повідомив, що за адресою Верховного Суду направлено документи (які підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), відомості в яких становлять державну таємницю, і просив залучити їх до матеріалів справи.
Суд задовольнив клопотання представника СБУ і залучив документи до матеріалів справи.
Також Верховний Суд постановою задовольнив клопотання трьох суддів, які входять до складу судової колегії, про самовідвід через відсутність у них доступу до державної таємниці.
Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Козак є номінальним власником цих медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”.
- Німецька політикиня, членкиня Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель раніше заявила, що рішення президента Володимира Зеленського ввести в дію санкції проти телеканалів “112 Україна”, Zik та NewsOne пов’язано з тиском адміністрації нового президента США Джо Байдена.
- Юрист Назар Чорний в коментарі #Буквам розповів, як працює механізм санкції та який порядок їхнього застосування.
- Детальніше про санкції проти телеканалів Тараса Козака та історію придбання “Першого незалежного” — в матеріалі #Букв.