Верховний Суд України погодився розглянути позов, у якому оскаржується указ президента Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, які йому належать.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Як повідомлялося раніше, 10 лютого суд відмовив у порушенні провадження за двома позовами, але надійшов третій. Його було розглянуто в четвер.

Згідно з повідомленням ВС, позивач оскаржує указ президента, стверджуючи, що було порушено його право на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали “112 Україна”, NewsOne та Zik.

“Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, — інформує суд.

Судді дійшли висновку щодо потреби у перевірці порушення зазначених прав позивача в судовому засіданні. Справу призначено до розгляду на 15 березня.

Що відомо про санкції проти телеканалів Козака

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.

У четвер, 4 лютого, “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) на своєму з’їзді ухвалила резолюцію щодо ініціювання процедури імпічменту президента України Володимира Зеленського. До таких дій партія вдалася через персональні санкції проти нардепа Тараса Козака та блокування каналів “112 Україна”, NewsOne і ZIK.