Верховний суд відкрив провадження за позовами Олександра Тупицького і Олександра Касмініна щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування їх призначення суддями Конституційного суду.

Про це повідомили у пресслужбі Верховного суду.

Як повідомлялося раніше, 29 березня у Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду надійшли два позови щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

5 квітня КАС ВС прийняв позовні заяви до розгляду та відкрив провадження (номери справ — 9901/96/21 та 9901/97/21). Розгляд обох справ призначені на 29 квітня.

У Верховному суді нагадали, що Тупицький оскаржує укази Зеленського вже вчетверте. Спершу Тупицький оскаржував указ про своє відсторонення, виданий у грудні. Суд відмовив у відкритті провадження. Тупицький це рішення оскаржив. Другий позов надійшов 26 лютого 2021 року. Розгляд призначений на 20 квітня. У третьому позові Тупицький оскаржував указ, яким його відсторонення було подовжено ще на місяць. Провадження так само було відкрито, судове засідання призначили на 13 квітня.