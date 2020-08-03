Рішення суду базується на аналізі звіту Національної виборчої комісії, яка не виявила жодних порушень виборчого законодавства, що могли б вплинути на результати голосування та виборів, та вивченні майже 6 тисяч скарг.

93 скарги було розглянуто судом, але вони, на думку суддів, не вплинули на результати виборів. 88% скарг було залишено без розгляду у зв’язку невиконанням строку, порушенням правил їх подання або ненаданням доказів.