Про це повідомляється на сайті суду.
В понеділок, 3 серпня, Верховний суд Польщі прийняв постанову, в якій підтвердив обґрунтованість обрання Анджея Дуди президентом Республіки Польща на виборах 12 липня 2020 року.
Рішення суду базується на аналізі звіту Національної виборчої комісії, яка не виявила жодних порушень виборчого законодавства, що могли б вплинути на результати голосування та виборів, та вивченні майже 6 тисяч скарг.
93 скарги було розглянуто судом, але вони, на думку суддів, не вплинули на результати виборів. 88% скарг було залишено без розгляду у зв’язку невиконанням строку, порушенням правил їх подання або ненаданням доказів.
Зокрема, без подальшого розгляду було залишено скаргу кандидата в президенти Рафала Тшасковского, який був суперником Дуди у другому турі виборів.
“Сторона протесту не представила і не вказала доказів на підтвердження звинувачень, як це передбачено Виборчим кримінальним кодексом”, — йдеться в заяві суду.
Таким чином, Дуду було остаточно проголошено президентом країни, найближчим часом відбудеться інавгурація новообраного лідера.
- Нагадаємо, Анджей Дуда став президентом Польщі вдруге. #Букви розповідали, що відомого про польського лідера, та про його ставлення до України.