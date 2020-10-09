Верховний Суд визнав, що президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою (тобто українською) при виконанні службових обов'язків.

Відповідне рішення Велика палата ВС ухвалила 7 жовтня, інформує пресслужба суду.

Позов був поданий через виступ президента України Володимира Зеленського на форумі інтернет-діячів iForum-2019 російською мовою.

“Особа звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним спілкування президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою та зобов’язати його утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України при здійсненні повноважень”, – сказано в повідомленні.

Касаційний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі.

У той смий час Велика палата ВС, розглянувши апеляцію позивача, зазначила, що під час виконання службових обов’язків президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою.

“Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність. Враховуючи викладене, Велика палата ВС закрила провадження у справі, оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства”, – уточнили в пресслужбі ВС.

Варто зазначити, що 23 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський виступив на iForum-2019 у Києві. Глава держави спілкувався російською мовою, а його виступ нагадував стендап.