Верховний Суд прокоментував провадження ДБР: вплив на суддю забороняється

ЗеПорушення

52

Всього порушень

25

Днів без порушень
21:00 Кім Кардаш’ян обрала нову назву своєї б’юті-компанії
20:35 Кількість противників вступу України до НАТО впала нижче 25%
20:25 Акторка Шейлін Вудлі розповіла, як готується до секс-сцен
20:00 Зак Ефрон вперше став володарем «Еммі»
19:59 Джефф Безос вперше летить в космос. Що треба знати?
19:32 Опитування показало, скільки українців за вступ до Митного союзу
19:25 Втрачену сукню Джуді Гарленд з «Чарівника країни Оз» знайшли через 50 років
18:53 Співавторка «Друзів» Марта Кауффман визнала відсутність расового розмаїття у серіалі
18:20 Як монобільшість народу «служить»: Роман Іванісов — судимість за зґвалтування та фейкова освіта
17:59 На референдумі українці проголосували б за вступ до ЄС, – соцопитування
17:24 В «Дії» з’явиться посвідчення учасника бойових дій
17:02 Олімпіада в Токіо: де і коли дивитися церемонію відкриття
16:29 «Шахтар» отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
16:05 Курбан-байрам: головні традиції та історія мусульманського свята
15:44 Ізраїльський софт Pegasus використовувався урядами країн для шпигунства за журналістами та правозахисниками, – The Guardian
15:23 Олімпійські ігри в Токіо: що треба знати про головні спортивні змагання планети
13:47 Негода у Києві: як виглядають затоплені станції метро, – відео
13:35 ЄС хоче, щоб його прапор підняли на церемонії відкриття Олімпіади в Токіо
13:28 Кияни більше задоволені діяльністю Кличка, ніж Зеленського, – опитування
11:50 Для олімпійців у Токіо створили картонні ліжка, які спортсмени вже потролили
10:51 Олімпійські правила часто не враховують природу чорношкірих жінок, – Axios
10:00 У Франції розгромили два центри вакцинації
09:48 Ford випустив автомобільний ароматизатор із запахом бензину
08:58 У США чоловік вкрав свічки в ТЦ і забризкав відвідувачів репелентом від ведмедів
08:29 В Україні за минулу добу зафіксовано ​​182 нові випадки COVID-19
08:00 Помер Курт Вестергаард – данський карикатурист, відомий завдяки малюнкам пророка Мухаммеда
07:39 19 липня на Правобережжі та Півночі прогнозуються дощі з грозами
07:25 19 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
00:27 Гору в Німеччині виставили на продаж на eBay: фото

Верховний Суд прокоментував провадження ДБР: вплив на суддю забороняється

Верховний суд відреагував на провадження, яку відкрило Держбюро розслідувань щодо рішення суду про незаконність указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

Понеділок, 19 липня 2021, 19:56

Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.

“Інформуємо, що до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 16 липня 2021 року дійсно надійшов запит Державного бюро розслідувань щодо надання низки документів стосовно розгляду справи № 9901/96/21 за позовом Олександра Тупицького до президента України.
Нагадуємо, що 14 липня 2021 року Верховний Суд задовольнив позов, визнав протиправним і скасував Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 “Про деякі питання забезпечення національної безпеки України” в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України. Це рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду”, – йдеться в повідомленні.

У Верховному суді зазначили, що з метою повного і всебічного обґрунтування позиції суду та уникнення маніпуляції свідомістю громадян під час судового засідання у цій справі публічно проголошено повний текст рішення, а також оперативно підготовлено і оприлюднено на офіційному вебсайті Верховного Суду пресреліз із висвітленням висновків суду.

“Нагадуємо, що розгляд справи відбувався відкрито і прозоро, на вебсайті Верховного Суду анонсувалися судові засідання, а також повідомлялося про всі етапи розгляду справи. Із запиту ДБР, який надійшов до суду, випливає, що Державним бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки)”, – зазначили у суді.

Верховний Суд нагадав, що відповідно до ст. 129 Конституції України, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

“У ст. 126 Основного Закону закріплено, що незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку”, – резюмували у суді.

Як повідомлялося раніше, 27 березня Зеленський своїм указом скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ.

Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним. 

Утім представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, зазначені особи більше не є суддями. 

У фракції “Слуги народу” переконані, що згодом голова КСУ Олександр Тупицький припинить спроби повернутися до роботи.

  • Цим подіям передувало скандальне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції.
  • Президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення.
  • У квітні Верховний суд відкрив провадження за позовами Олександра Тупицького і Олександра Касмініна щодо оскарження указу президента Володимира Зеленського про скасування їх призначення суддями Конституційного суду.
Теги: Володимир Зеленський, Верховний суд, Олександр Тупицький, указ Президента

Читати #Букви у Telegram і у Facebook