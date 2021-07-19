Верховний Суд прокоментував провадження ДБР: вплив на суддю забороняється

Верховний суд відреагував на провадження, яку відкрило Держбюро розслідувань щодо рішення суду про незаконність указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.

“Інформуємо, що до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 16 липня 2021 року дійсно надійшов запит Державного бюро розслідувань щодо надання низки документів стосовно розгляду справи № 9901/96/21 за позовом Олександра Тупицького до президента України.

Нагадуємо, що 14 липня 2021 року Верховний Суд задовольнив позов, визнав протиправним і скасував Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 “Про деякі питання забезпечення національної безпеки України” в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України. Це рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду”, – йдеться в повідомленні.

У Верховному суді зазначили, що з метою повного і всебічного обґрунтування позиції суду та уникнення маніпуляції свідомістю громадян під час судового засідання у цій справі публічно проголошено повний текст рішення, а також оперативно підготовлено і оприлюднено на офіційному вебсайті Верховного Суду пресреліз із висвітленням висновків суду.

“Нагадуємо, що розгляд справи відбувався відкрито і прозоро, на вебсайті Верховного Суду анонсувалися судові засідання, а також повідомлялося про всі етапи розгляду справи. Із запиту ДБР, який надійшов до суду, випливає, що Державним бюро розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки)”, – зазначили у суді.

Верховний Суд нагадав, що відповідно до ст. 129 Конституції України, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

“У ст. 126 Основного Закону закріплено, що незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку”, – резюмували у суді.