Верховний суд визначив, що релігійні переконання можуть бути підставою для неподання електронної декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це свідчить постанова від 28 січня 2020 року.

Так, у 2017 році Монастирищенським районним судом Черкаської області було винесено обвинувальний вирок по справі №702/622/17 щодо державного службовця за ст. 366-1 КК України, а саме за умисне неподання суб’єктом декларування декларації, передбаченої законом України “Про запобігання корупції”.

Обвинувачена, будучи суб’єктом декларування та суб’єктом, відповідальним за скоєння корупційних правопорушень, отримавши електронний цифровий підпис та маючи можливість подати електронну декларацію за 2016 рік не подала її.

Своєї вини жінка у вчиненні злочину не визнала та вказала, що вона своєчасно подала свою декларацію, але не в електронному, а у письмовому вигляді. Вона зазначила, що через релігійні переконання відмовилась від отримання електронного цифрового підпису.

У січні 2019 апеляційний суд вирок скасував і справу закрив за відсутністю в діях складу злочину. Верховний суд це рішення підтвердив.