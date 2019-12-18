Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ “Укрнафта“.

Про це повідомила прес-служба “Укрнафти“.

Так, 12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Росії на користь ПАТ “Укрнафта“ понад 44 мільйони доларів США компенсації за експропріацію інвестицій компанії в Автономній Республіці Крим.

Проте у травні цього ж року РФ звернулась до Верховного Суду Швейцарії з вимогою скасувати це рішення міжнародного арбітражного суду.

Зазначається, що 12 грудня 2019 року суд своїм рішенням відмовив Російській Федерації. Тепер на РФ покладено відповідальність за дії збройних формувань, які у квітні 2014 року здійснили силове захоплення адміністративного офісу й автозаправних станцій ПАТ “Укрнафта“ в АР Крим, після чого інвестиції компанії були формально експропрійовані окупаційною владою, яку РФ встановила в АР Крим після анексії.

Крім того, Верховний Суд Швейцарії зобов’язав РФ сплатити “Укрнафті“ 155 000 швейцарських франків судових витрат.

Наголошується, що це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Воно ставить крапку у спробах Російської Федерації позбавити ПАТ “Укрнафта“ можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції.