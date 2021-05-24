Верховний Суд скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним депутатом

Про це повідомляє громадська організація ОПОРА.
Відповідне рішення Верховним Судом було прийнято у неділю, 23 травня. Позов до Верховного суду подав кандидат Олександр Шевченко.
Вказаною постановою Суд скасував пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.
Дане рішення Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика Палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої Палати буде остаточним.
Нагадаємо, що 22 квітня Центральна виборча комісія встановила результати виборів на окрузі №87 (Івано-Франківська область) та визнала кандидата від партії “Слуга народу” Василя Вірастюка обраним народним депутатом України. Встановлення ЦВК результатів виборів було оскаржено у Верховному Суді. 1 травня Велика Палата ВС визнала недійсними встановлені результати.
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Вибори на 87-му окрузі
Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).
“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.
“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.
4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).
Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко заявляв, що має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.
Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.
- 19 травня Центральна виборча комісія склала новий протокол за підсумками довиборів до Верховної Ради на окрузі № 87 — переможцем залишився кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк.