Верховний суд України скасував указ президента Петра Порошенка щодо звільнення з посади однієї з "суддів Майдану" Оксани Царевич.

Про це повідомили в українському аналітично-адвокаційного центрі “Фундація DEJURE”.

“Сьогодні Верховний Суд скасував Указ Президента про звільнення однієї з найвідоміших суддів Майдану Оксани Царевич. У грудні 2013 року вона засудила дев’ятьох майданівців за підробленими рапортами міліції.

Рішення про скасування Указу Президента ухвалили судді Касаційного адміністративного суду Світлана Пасічник, Ірина Васильєва та Валентина Юрченко“, — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що відеотрансляції судового засідання не було, сам суд про його підсумки не інформує, а повний текст рішення ще не опубліковано в судовому реєстрі.

Рішення Верховного суду є не можна оскаржити, а за його невиконання передбачена кримінальна відповідальність. Таким чином, Царевич має бути відновлена на посаді судді Печерського суду, а також подати новий позов з вимогою виплати компенсації.

Що відомо про суддів, які ухвалили рішення?

В “DEJURE” нагадали, що двох суддів з колегії — Юрченко та Пасічник — раніше було визнано недоброчесними Громадською радою доброчесності.

Юрченко закидали покривання судді Майдану Сергія Пойди, який у січні 2014 року ухвалив рішення про тримання під вартою активістів Майдану. Вона скасувала подання про його звільнення. Також вона входила до складу колегії суддів Донецького апеляційного адміністративного суду, які залишили чинними рішення першої інстанції про скасування присвоєння звання Героя України Степану Бандері.

Свою чергою Пасічник раніше працював у Вищому адміністративному суді й входила до колегії суддів, яка заборонила українцям реалізовувати право на мирні зібрання в листопаді 2013 року на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Що відомо про Оксану Царевич?

Царевич була призначена суддею Печерського райсуду в листопаді 2010 року указом тодішнього президента Віктора Януковича. 29 вересня 2016 її було звільнено указом п’ятого президента Петра Порошенка.

Царевич була долучена до розгляду першої справи проти ексгенпрокурора України Юрія Луценка, справи про вбивство екснардепа Євгена Щербаня, де було пред’явлено звинувачення експрем’єру Юлії Тимошенко.

Крім цього, Царевич відмовилася виносити рішення про арешт ексголови фракції “Партії регіонів” Олександра Єфремова, обвинуваченого в сепаратизмі. Вона ж засудила ексзаступника глави “Нафтогазу України” Ігоря Діденка до 3 років позбавлення волі (умовно).

Найбільше суспільної уваги отримали рішення Царевич, ухвалені за часів Євромайдану. Вона була серед суддів, які забирали в учасників Автомайдану права за рапортами й протоколам співробітників ДАІ. За інформацією “DEJURE”, за сфальшованими рапортами міліції суддя засудила дев’ятьох водіїв.

В грудні 2014 року Вища рада юстиції за заявою прокурора Печерського району Києва розпочала розгляд справи щодо Царевич з метою вивчити, чи приймала вона свідомо неправосудних рішень проти активістів Автомайдану

Згодом Вища рада юстиції ухвалила рішення внести подання президентові на звільнення Царевич за порушення присяги.

4 березня 2015 року Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва. Крім Царевич це були Сергій Вовк та Віктор Кицюк. Цих же трьох суддів разом зі Світланою Волковою було відсторонено від посади Вищою кваліфікаційною комісією суддів.