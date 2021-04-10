Верховний суд США ухвалив рішення, що американці мають право проводити релігійні зібрання у своїх будинках, тобто в невеликих приміщеннях. Рішення скасувало обмеження, які ввів губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом.

Про це повідомляє The New York Times.

“За” скасування обмежень на проведення релігійних зібрань проголосували п’ятеро суддів, “проти” – четверо.

Це вже вп’яте, коли Верховний суд скасовує обмеження влади штату, що стосуються проведення такого типу зібрань.

Головний суддя Джон Робертс не погодився, але не підписав особливу заяву, представлену суддями Оленою Каган, Сонею Сотомайєр і Стівеном Брейером.

У постанові суду сказано, що, перш ніж обмежувати релігійні зібрання, уряд повинен довести, що вони становлять більшу небезпеку, ніж світські заходи, які залишаються відкритими. Зокрема, мова йде про відвідування невеликих магазинів або перегляд фільмів.

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Судді зазначили, що влада Каліфорнії ставитися до проведення будь-яких світських заходів більш лояльно, ніж до релігійних, тим самим утискаючи конституційні права американських громадян.

На думку суддівської більшості, держава не може “припускати найгірше, коли люди ходять на богослужіння, але припускати краще, коли люди йдуть на роботу”.

Судді, які виступили проти, заявили, що “закон не вимагає, щоб держава однаково ставилася до яблук і кавунів”, зазначивши, що домашні молитовні зібрання не слід порівнювати з бізнесом.

Судовий позов подали жителі округу Санта-Клара, які проводять релігійні зібрання вдома і стверджують, що нові обмеження порушують їх конституційні права.