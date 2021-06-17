Верховний суд США підтримав існування системи медичного страхування Obamacare в рамках Закону про доступ до медичного обслуговування. Проти неї виступав 45-й президент США Дональд Трамп.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Президент США Джо Байден відреагував на рішення суду та назвав його “великою перемогою для всіх американців”.

Рішення було прийнято в четвер, 17 червня.

Верховний суд більшістю голосів (сім проти двох) відхилив пропозицію республіканців, яких підтримував Дональд Трамп. Вони вимагали визнати Obamacare недійсною.

На думку Байдена, рішення суду є “перемогою понад 130 мільйонів американців, які страждають через хронічні захворювання та мільйонів людей, які знаходилися під загрозою втрати медичного обслуговування в розпал пандемії”.

Obamacare дає право людям з хронічними захворюваннями, діабетом, приміром, проходити обстеження та лікування безплатно.

В постанові також сказано, що відтепер штат Техас та інші позивачі (позивачами в справі було 18 штатів) не мають права подавати позови з метою анулювання Закону про доступ до медичного обслуговування, який дозволив мільйонам американців отримати медичне страхування через державні програми чи приватні страхові компанії. Автором рішення був ліберальний суддя Стівен Брейєр.

Це був третій випадок з 2010 року, коли подаються позови проти Obamacare. Окрім цього, члени Республіканської партії намагались, проте не змогли анулювати закон в Конгресі.

Наразі 31 мільйон американців користуються програмою медичного страхування Obamacare.

Американці з низьким рівнем доходу мають право на покупку Obamacare. До цього потрібно було або купити будь-яку страховку, або сплатити штраф при оформленні податкових декларацій. Проте, за президентства Трампа, суму штрафу встановили на рівні 0 доларів. На думку республіканців, якщо штрафу немає, то закон є неконституційним, тому потрібно скасувати Obamacare.