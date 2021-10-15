Міністерство юстиції США звернеться до Верховного суду з позовом щодо скасування закону про заборону абортів після шостого тижня вагітності. Коли розпочнеться розгляд справи - невідомо.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Міністерство юстиції США подасть позов до Верховного суду країни з метою скасування суперечливого закону штату Техас, який забороняє більшість абортів після шести тижнів вагітності.

Коли саме буде подано офіційний позов – невідомо. Прессекретар Мін’юсту повідомив, що виникли юридичні проблеми.

Ключовий аспект справи – чи має федеральний уряд законне право або “правоздатність”, щоб довести справу до кінця. Мін’юст заявляє, що частково це пов’язано з тим, що приватні особи, які подають позови, виступають як агенти держави, а уряд має право захищати основні права своїх громадян.

Генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон вважає, що федеральний уряд не має права втручатися. Джонатан Мітчелл (Jonathan Mitchell), один з ініціаторів закону, додав, що збирається використати “інструменти для обмеження судової влади”. Приміром, структурувати закон штату таким чином, “щоб він забороняв до набуття чинності оскаржувати цей закон”.

“Це саме те, що зробив Техас. Забороняючи посадовим особам штату забезпечувати дотримання закону і дозволяючи громадянам забезпечувати дотримання закону за допомогою приватних цивільних правозастосовних дій, Техас вивів судові органи витягти”, – пояснив Мітчелл.

Він додав, що аборт є “неконституційним правом”.

Повідомляється, що у рамках розгляду справи, судді переглянуть звіт з докладним описом того, як закон Техасу про заборону абортів після 6-ти тижнів вплинув на жінок та місцеві лікарні за 1,5 місяці.

Надавачі послуг з проведення абортів у Техасі розповіли, що вплив був дуже серйозний, а співробітники “божеволіли від страху та нестабільності”. Вони також серйозно стурбовані тим, що “дозвіл на проведення абортів відповідно до закону штату буде тягнути за собою позови від противників абортів або інших осіб”.

Представники клінік з проведення абортів з сусідніх штатів розповіли під присягою, що вони перевантажені пацієнтами, які приїжджають з Техасу з проханням зробити аборт.

Коли суддя Роберт Пітман з Окружного суду США по Західному округу Техасу тимчасово заблокував закон 6 жовтня, він сказав, що з моменту набрання чинності “жінкам було незаконно заборонено здійснювати контроль над своїм життям способами, захищеними Конституцією”.

Однак 5-й окружний апеляційний суд США 9 жовтня призупинив рішення Пітмана. Це означає, що закон наразі чинний.

У грудні 2021 року Верховний суд США розглядатиме закон штату Міссісіпі, який забороняє аборти після 15-ти тижнів. Ні техаський, ні закон штату Міссісіпі не мають виключень для випадків зґвалтування або інцесту.