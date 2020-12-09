Про це пише Reuters.

Суд в короткій постанові відхилив запит конгресмена США Майка Келлі, союзника Трампа, і інших республіканців Пенсильванії, які подали позов після виборів 3 листопада. Вони стверджували, що розширення штату на голосування поштою в 2019 році суперечило законодавству.

Пенсильванія була одним з ключових штатів на виборах: демократ Байден переміг Трампа після того, як президент-республіканець переміг в штаті в 2016 році. Посадові особи штату вже підтвердили результати виборів.

Не було помічено незгод ні з одним із суддів, який має консервативну більшість 6-3, включаючи трьох призначенців Трампа. До цього Трамп закликав Сенат, очолюваний республіканцями, встигнути до дня виборів затвердити його кандидата, суддю Емі Коні Барретт, щоб вона могла брати участь в будь-яких справах, пов’язаних з виборами.

З моменту оголошення перших результатів Трамп стверджував, що він переміг на виборах, роблячи необґрунтовані заяви про широко поширені фальсифікації при голосуванні в штатах, в тому числі і в Пенсильванії. Демократи і інші критики звинуватили Трампа в прагненні підірвати демократію і довіру суспільства до чесності виборів в США.

Цього року набагато більше людей проголосували поштою через проблеми зі здоров’ям, викликані пандемією COVID-19, і намагалися уникнути скупчення людей на виборчих дільницях. Проте напередодні виборів Трамп закликав своїх прихильників не голосувати поштою, заявивши про те, що такий спосіб волевиявлення легко фальсифікувати.

Вівторок був крайнім терміном для підтвердження результатів. Його дотримання не є обов’язковим, але забезпечує впевненість в тому, що Конгрес не буде знову перераховувати результати штату.

Після того, як цей термін сплив, Трамп все ще може подавати позови, намагаючись скасувати перемогу Байдена, але тепер це буде ще важче зробити.