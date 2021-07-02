Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Останнім часом все більше американських громадян, які мають власний бізнес у сфері послуг та не розділяють світогляд ЛГБТК+, звертаються до суду, вимагаючи визнати неконституційними вимоги одностатевих пар надати їм ту чи іншу послугу.

Зокрема, власниця флористичного бізнесу зі штату Вашингтон звернулася до суду, стверджуючи, що одностатеві пари не мають конституційного права вимагати створити для них квіткову композицію конкретного типу чи кольору. Флористка зауважила, що відмовилася надавати таку послугу, але її звинуватили в гендерній та сексуальній нетерпимості. Федеральний суд вирішив, що флористка не мала права відмовляти гей-парі, оскільки це є дискримінацією.

Верховний суд відмовився розглядати цей позов і залишив чинним рішення федерального суду в цій справі.

Тиждень тому в Верховному суді відмовились розглядати ще одну справу щодо прав геїв. Тоді позивач-католик заявив, що його релігійні принципи не дають змоги працювати в агенції з усиновлення штату Філадельфія, де гей-пари хочуть взяти на виховання дитину.

У Верховному суді в обох випадках апелювали до справи трирічної давності. Тоді суд виніс рішення у справі щодо кондитера-християнина, який відмовився спекти торт для одностатевої пари, прикрасивши його кольорами прапора ЛГБТК+. В рішенні Masterpiece Cakeshop суд став на бік кондитера (семеро суддів проти двох). У Верховному суді пояснили, що будь-хто з американців має право відмовити в наданні послуги будь-кому іншому, якщо вважає, що замовлення суперечить його власним цінностям та переконанням.