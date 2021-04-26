Верховний Суд відмовив у задоволенні одного з позовів щодо скасування санкцій, введених указом президента України на початку лютого, проти "каналів Медведчука". Рішення може бути оскаржене в наступній судовій інстанції.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду України.

Відзначається, що Касаційний суд в складі Верховного Суду 26 квітня завершив розгляд однієї зі справ щодо оскарження указу президента України про введення санкцій відносно “телеканалів Медведчука” – “112 Україна”, Zik і NewsOne. “Суд в задоволенні позовних вимог відмовив повністю”, – вказується в повідомленні.

Повний тест постанови буде опублікований протягом п’яти днів. Оскаржити це рішення позивач може у Великій палаті Верховного Суду.

У прес-службі відзначили, що на розгляді Верховного суду знаходиться ще сім позовних заяв, якими заперечується указ президента України від 2 лютого 2021 року “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року” Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) “.

Так, на 14:00 18 травня призначено до розгляду справу № 9901/39/21 за позовом Тараса Козака, 24 травня о 11:00 буде продовжено розгляд справи № 9901/45/21 (слухання почалося 5 квітня), 25 травня о 10:00 продовжиться розгляд справи № 9901/54/21 (слухання розпочато 6 квітня), на 16:30 26 травня призначено судове засідання, на якому буде продовжено розгляд справи № 9901/47/21, судове засідання у справі № 9901/40 / 21 заплановано на 14:00 31 травня, 7 червня о 14:00 суд продовжить розгляд справи за позовом ТОВ “Телерадіокомпанія” Нові комунікації”, наступне судове засідання з розгляду справи за позовом ТОВ “ПАРТНЕР ТВ” відбудеться 16 червня о 14: 00.

Як відомо, на початку лютого за рішенням Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів – NewsOne, ZIK та “112 Україна”. Козак є номінальним власником цих медіаактивів, які пов’язують із головою політради партії “ОПЗЖ” і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Мовлення вказаних каналів було заблоковано.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Згодом заблоковані “️112 Україна”, ZIK та NewsOne, які раніше входили до “Медіахолдингу “Новини”, створили новий холдинг, але назву залишили такою ж.

26 лютого журналісти цих підсанкційних телеканалів вийшли в етер на спільному каналі “Перший незалежний”. За годину після виходу в етер телеканал було відключено від мовлення.