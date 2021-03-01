Верховний суд відкрив провадження за позовом про санкції до «телеканалів Медведчука»

Касаційний суд у складі Верховного суду України ухвалив відкрити провадження за позовом, яким оскаржується введення санкцій відносно трьох телеканалів, пов’язаних з нардепом від “Опозиційної платформи — За життя” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Справу призначено до розгляду у судовому засіданні на 29 березня.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду в Facebook.

“26 лютого 2021 року Касаційний суд у складі Верховного суду виніс ухвалу про відкриття провадження по справі № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржує указ президента України від 2 лютого 2021 № 43/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” в частині застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до телеканалів”, – йдеться в повідомленні

Зазначається, що судове засідання відбудеться 29 березня о 14:30 з викликом сторін.

Нагадаємо, 2 лютого було введено санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником Медведчука та власником телеканалів NewsOne, Zik, “112 Україна”, щодо яких також запровадили обмеження.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.