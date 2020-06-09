Касаційний цивільний суд в складі Верховного Суду 27 травня скасував рішення судів нижчих інстанцій і відмовив колишньому голові правління "ПриватБанку" Олександра Дубілету в позові про захист ділової репутації.

Про це повідомила пресслужба банку.

“Постановою Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 27 травня 2020 року було повністю задоволено касаційну скаргу “ПриватБанку”, скасовано рішення судів попередніх інстанцій й відмовлено колишньому голові правління банку пану О. Дубілету в задоволенні позову про захист честі, гідності і ділової репутації”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перша перемога державного банку у Верховному Суді у справах із захисту честі, гідності та ділової репутації.

Колишній керівник банку з 2017 року намагався визнати недостовірною інформацію, поширену на пресконференції 4-го липня 2017 року, а саме що “при видачі кредитів порушувались як нормативні документи Національного банку України, так і внутрішні документи самого банку. Всі 36 кредитів були підписані головою правління банку з перевищенням повноважень, які надавалися йому відповідними документами банку, у зв’язку з чим банк звернувся до Генеральної прокуратури України із заявами про вчинення кримінальних правопорушень”.

Мова йшла про 36 кредитних договорів, укладених під час так званої “трансформації” корпоративного кредитного портфелю банка, проведеної колишніми власниками банку напередодні його націоналізації.

Аналогічний позов був поданий до Печерського райсуду і колишнім власником банку Ігорем Коломойським. Однак, справа за його позовом і досі перебуває на розгляді в суді першої інстанції.