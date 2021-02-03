Верховний суд відмовив у відкритті провадження щодо протиправності указу президента Володимира Зеленського про відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це проінформували у пресслужбі суду.

Як повідомлялося раніше, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці за клопотанням Офісу генерального прокурора.

Неназваний позивач звернувся Верховного суду з вимогою визнати указ президента протиправним та скасувати його. Однак ВС відмовився розглядати цю справу.

“Цей позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства”, — заявили в суді.

Позивач обґрунтував позов тим, що указ суперечить Конституції України, якою не передбачено повноважень президента на відсторонення судді Конституційного Суду України від займаної посади. Питання щодо неконституційності указу має розглядати Конституційний Суд, вважають судді ВС.

“Аналіз […] свідчить про те, що невідповідність указів Президента України положенням Конституції України може бути підставою для прийняття виключно Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності цих указів”, — пояснили в суді.

Нагадаємо, після скандального рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції, президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення. Про таке відсторонення судді строком на два місяці клопотав Офіс генпрокурора.

КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” й таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.