Верховний суд зупинив виконання рішення Печерського суду Києва, який стягнув з "ПриватБанку" $350 мільйонів на користь братів Ігоря та Григорія Суркісів.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

“8 вересня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду відкрив касаційне провадження у справі № 757/7499/17-ц за касаційною скаргою Кабінету Міністрів України на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 20 квітня 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Одночасно колегія суддів задовольнила клопотання АТ КБ “ПриватБанк” і зупинила виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, залишеної без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі.

Зазначається, що задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ “ПриватБанк” грошових коштів у сумі 347 млн доларів США.

Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до ухвалення рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність утруднення повороту виконання судового рішення у разі його скасування Верховним Судом.

“Застосовуючи таке зупинення виконання, Суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін”, – додали у пресслужбі.

Як повідомлялося раніше, 2 вересня Печерський райсуд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до “Приватбанку”. Так державний “ПриватБанк” має виплатити Суркісам компенсацію у розмірі 10 мільярдів гривень.