У вівторок, 15 вересня, з самого ранку під стінами Верховної Ради в центрі Києва проходить мітинг студентів Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції протестують проти розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня про реорганізацію коледжу і приєднання його до Національного університету фізичного виховання і спорту.

У зв’язку з таким рішенням студенти коледжу оголосили безстроковий страйк із вимогою до Уряду та Парламенту України скасувати розпорядження. Крім того, вони вимагають звільнити в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, а також міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

15 вересня мітингом-показом спортивної майстерності під Верховною Радою починаються акції протесту студентів.

Сьогодні з самого ранку вони розклали мати під будівлею Парламенту. Згодом на них вони почали демонструвати фізичні вправи, елементи боротьби.

Студенти принесли з собою прапори України і плакати з гаслами проти реорганізації коледжу.

ДОВІДКА. Олімпійський коледж імені Івана Піддубного – вищий навчальний заклад фізичної культури І рівня акредитації в Києві. Заснований в 1966 році. Коледж є базовим закладом для підготовки спортивного резерву для збірних команд України. Установа має відділення: по футболу, легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванню, художній гімнастиці, плаванню, синхронному плаванню, дзюдо, вільній боротьбі, боксу, акробатиці, велоспорту, настільному тенісу.