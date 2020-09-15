Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції протестують проти розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня про реорганізацію коледжу і приєднання його до Національного університету фізичного виховання і спорту.

У зв’язку з таким рішенням студенти коледжу оголосили безстроковий страйк із вимогою до Уряду та Парламенту України скасувати розпорядження. Крім того, вони вимагають звільнити в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, а також міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

15 вересня мітингом-показом спортивної майстерності під Верховною Радою починаються акції протесту студентів.

Сьогодні з самого ранку вони розклали мати під будівлею Парламенту. Згодом на них вони почали демонструвати фізичні вправи, елементи боротьби.

Студенти принесли з собою прапори України і плакати з гаслами проти реорганізації коледжу.

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Акція під Верховною Радою 15 вересня

Фото: Ян Доброносов, #Букви

Фото: Богдан Бортаков, #Букви

Фото: t.me/zejaba

ДОВІДКА. Олімпійський коледж імені Івана Піддубного – вищий навчальний заклад фізичної культури І рівня акредитації в Києві. Заснований в 1966 році. Коледж є базовим закладом для підготовки спортивного резерву для збірних команд України. Установа має відділення: по футболу, легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванню, художній гімнастиці, плаванню, синхронному плаванню, дзюдо, вільній боротьбі, боксу, акробатиці, велоспорту, настільному тенісу.

  • 21 липня Верховна Рада зібралася на позачергове засідання. Воно супроводжувалося мирною акцією протесту, а одного з депутатів на вході в парламент облили зеленкою.