Про це повідомляється в матеріалі видання The New York Times.

“Верховний суд у четвер розчистив шлях для прокурорів в Нью-Йорку, щоб побачити фінансові звіти президента Трампа. Однак записи будуть захищені від громадського контролю відповідно до правил секретності до закінчення виборів. І можливо до нескінченності. У окремому рішенні суд ухвалив, що Конгрес не може, принаймні, на даний момент, бачити багато з тих же записів. Голосування в обох випадках було 7 до 2”, – сказано в матеріалі.

Голова Верховного суду Робертс написав, що питання поділу влади не були розглянуті нижчими судами належним чином. У свою чергу Трамп відразу ж атакував в Твіттері, назвавши такі рішення політичним переслідуванням.

Уточнюється, що президент просив суд заблокувати обидва набори повісток, які запрошують інформацію у його банкірів і бухгалтерів. При цьому фірми вказали, що будуть дотримуватися судового рішення.

“Палата представників демократів і нью-йоркської прокуратури заявила, що записи можуть пролити світло на заплутаність закордонних справ Трампа, можливі конфлікти інтересів, чи сплатив він свої податки і чи порушили його платежі за таємні гроші закони про фінансування виборчої кампанії. Один з випадків стосувався запиту в бухгалтерську фірму Трампа, Mazars USA, з офісу окружного прокурора Манхеттена Сайруса Р. Венса-молодшого, демократа. Він домагався восьмирічного ведення податкової та ділової звітності в зв’язку з розслідуванням ролі, яку Трамп і організація Трампа зіграли у виплатах за мовчазну винагороду, збролених в напередодні виборів 2016 року. Венс висловив задоволення рішенням в його користь”, – йдеться в статті.

За словами адвокатів Трампа, він захищений від усіх кримінальних розглядів і розслідувань, поки залишається на своїй посаді.

“Третій набір повісток надійшов з комітетів Палати з фінансових послуг і розвідки і був адресований двом фінансовим установам, які мали ділові стосунки з паном Трампом, Deutsche Bank і Capital One. Вони шукали безліч фінансових документів, пов’язаних з президентом, його компаніями і його сім’єю. Даніель Хантер, представник Deutsche Bank, заявив, що він буде дотримуватися остаточних рішення судів. “Deutsche Bank продемонстрував повну повагу до судового процесу в США і залишався нейтральним протягом усього процесу”, – сказав він в заяві. Інша колегія з трьох суддів другого округу розпорядилася розкрити більшість запитуваних матеріалів. Це зробило виняток для конфіденційної особистої інформації, не пов’язаної з розслідуваннями комітету”, – сказано в матеріалі.

Відзначається, що в даних справах перевірялася незалежність Верховного суду, де більшість становлять республіканці, двоє з яких призначені безпосередньо Дональдом Трампом.