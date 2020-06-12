Про це поінформували в прес-службі суду.
Відповідне рішення 12 червня ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши на засіданні справу за позовом Труби до президента Володимира Зеленського (третя особа – Державне бюро розслідувань).
Колишній директор ДБР просив визнати протиправним та недійсним указ про своє звільнення.
“Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Романові Трубі, який просив визнати протиправним та нечинним указ президента України від 27 грудня 2019 року № 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань”, – відзначили в прес-службі суду.
Як відомо, 3 грудня минулого року Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про перезапуск Державного бюро розслідувань. Цим документом була передбачена відставка Романа Труби з посади директора ДБР. Згодом документ підписав президент Володимир Зеленський.
27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Виконуючою обов’язки голови ДБР стала Ірина Венедіктова (нинішній генеральний прокурор України).
- У січні цього року Роман Труба повідомив, що подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу президента про дострокове припинення його повноважень.