Верховний Суд відмовився визнати незаконним указ президента Володимира Зеленського про звільнення Романа Труби з посади директора Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це поінформували в прес-службі суду.

Відповідне рішення 12 червня ухвалила колегія суддів Касаційного адміністративного суду, розглянувши на засіданні справу за позовом Труби до президента Володимира Зеленського (третя особа – Державне бюро розслідувань).

Колишній директор ДБР просив визнати протиправним та недійсним указ про своє звільнення.

“Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Романові Трубі, який просив визнати протиправним та нечинним указ президента України від 27 грудня 2019 року № 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань”, – відзначили в прес-службі суду.

Як відомо, 3 грудня минулого року Верховна Рада України підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт про перезапуск Державного бюро розслідувань. Цим документом була передбачена відставка Романа Труби з посади директора ДБР. Згодом документ підписав президент Володимир Зеленський.

27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. Виконуючою обов’язки голови ДБР стала Ірина Венедіктова (нинішній генеральний прокурор України).