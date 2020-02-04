Про це #Букви дізналися з даних Єдиного реєстру судових рішень.

Як повідомлялося раніше, 27 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань. 28 січня колишній керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указу президента про дострокове припинення його повноважень.

З матеріалів суду випливає, що адвокат Василь Медведь подав до Верховного суду заяву, в якій вимагав визнати протиправним та недійсним указ Володимира Зеленського про звільнення колишнього директора ДБР та відновити Романа Трубу на посаді.

Суд розглянув позовну заяву та прийняв рішення повернути її позивачу. Тепер Труба може оскаржити це рішення або звернутися до адміністративного суду повторно.

“Позовну заяву … повернути позивачеві з усіма доданими до неї документами. Копію ухвали про повернення позовної заяви надіслати особі, яка подала позовну заяву. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом. Ухвала може бути оскаржена до Великої Палати Верховного Суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення та набирає законної сили після її перегляду в апеляційному порядку або після закінчення строку на апеляційне оскарження”, — йдеться в рішенні суду.