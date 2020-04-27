Верховний суд через тиск в ЗМІ відклав розгляд скарги на рішення за позовом Суркісів про скасування визнання їх пов'язаними з "ПриватБанком" і визнання недійсними договорів обміну їх коштів на 1 млрд грн.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“У зв’язку з тим, що в останні дні на суддів Великої палати здійснюється тиск через ЗМІ та інтернет-мережі, Велика палата Верховного суду вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України та до Вищої ради правосуддя з відповідними заявами, тому розгляд справи сьогодні відкладено. Це певні статті, коментарі в соцмережах, в засобах масової інформації”, – сказано в повідомленні.

Водночас юридичний радник банку розповів, що інформації про те, коли продовжиться розгляд даної справи, поки немає. За словами радника, банк не впливав на суд.

“Якщо мова йде про деякі інтерв’ю від банку з приводу персональної оцінки тих чи інших речей, які відбуваються, впливу тих речей, які відбуваються, – це не є тиском на суд”, – сказав він.

Відзначається, що “Приватбанк” вже раніше виконав рішення судів першої та апеляційної інстанції на користь братів Суркісів. При цьому для держави і банку також є важливим питання відстояти законність процедури, оскільки у разі програшу по шляху братів Суркісів можуть піти інші учасники процедури, загальна сума якої становить близько 29 млрд грн.