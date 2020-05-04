Про це свідчить скарга, направлена до Вищої ради правосуддя (ВСП) і генпрокурору, оприлюднена на сайті ВСП.
“23 квітня 2020 року свою позицію як позицію Офісу Генерального прокурора оприлюднила і генпрокурор, яка фактично протиставила судову владу суспільству і державі в цілому. З виступу створюється враження, що єдиним захисником суспільства і держави виступає прокурор, яка вже визначила, хто в цій справі прав , а хто – ні. В умовах, коли навколо цієї справи явно проглядається обурення громадянських почуттів і спроба принизити суд, такі заяви навряд чи можуть вважатися прийнятними”, – йдеться в документі.
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