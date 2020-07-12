Верховний суд США (SCOTUS) погодився з вимогами прокуратури Нью-Йорка, зобов'язавши президента Дональда Трампа розкрити дані своїх податкових декларацій за останні дев'ять років. Суд тривав майже два роки.

Про це повідомляє CNN.

Так, нью-йоркська бухгалтерська фірма Mazars LLP, яка вела податкові справи Трампа, і ще два банки – Deutsche Bank і американський Capital One – зобов’язані розкрити податкові декларації, дані про позики, кредити та інші фінансові операції Дональда Трампа за останні дев’ять років.

Такий позов подав прокурор округу Нью-Йорк Сайрус Венсом.

Рішення Верховного суду дозволить допомогти розслідуванню про таємні виплати двом жінкам, які стверджують, що вступали в зв’язок з Трампом і потім отримали значні суми за мовчання.

За розкриття податкових даних Трампа висловилися сім суддів Верховного суду. Двоє проголосували проти.

У чому підозрюють Трампа?

Дональд Трамп виявився першим президентом США за останні 50 років, який не розкрив дані своїх податкових декларацій. Дану традицію оприлюднити податкову декларацію почав Річард Ніксон, хоча, не зовсім добровільно: анонімний співробітник податкової служби передав журналістам податкові документи президента США, після чого з’ясувалося, що Ніксон заборгував державі майже $ 400 тисяч.

Після цього всі без винятку кандидати в президенти США ще під час передвиборної кампанії публікували свої податкові декларації.

Не став цього робити тільки Трамп.

Але в червні 2015 року Трамп заявив, що стан майбутнього президента США становить $ 8 737 540 000.

А ось журнал Forbes не повірив Трампу, оцінивши його стан лише в $ 4,1 мільярда.

За оцінкою журналу Forbes, в квітні 2019 року стан Трампа становило $ 3,1 млрд

У квітні 2020 року вартість всіх активів Трампа знизилася – у глави Білого дому $ 2,1 мільярда.

Реакція Трампа на рішення суду

Після рішення суду Трамп заявив, що рішення було несправедливим:

“Верховний суд направляє справу назад в нижчий суд. Це все політичне переслідування. Я переміг в полюванні на відьом Мюллера та інших, і тепер я повинен продовжувати боротися в політично корумпованому Нью-Йорку. Несправедливо по відношенню до цього президентства або адміністрації!”

Банк, який володіє деякими фінансовими звітами Трампа, відреагував на рішення SCOTUS

Фінансові документи президента Трампа будуть як і раніше заблоковані, так як Верховний суд постановив відправити справу назад до суду нижчої інстанції для подальшого розгляду.

“Deutsche Bank продемонстрував повну повагу до судового процесу в США і залишався нейтральним протягом усього процесу. Ми, звичайно, будемо дотримуватися остаточне рішення судів”, – заявив представник Deutsche Bank Даніель Хантер.

Реакція палати представників

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що рішення Верховного суду, пов’язані з фінансовими звітами президента Трампа, є “поганою новиною” для президента.

“Ретельне читання постанов Верховного суду, що стосуються фінансової звітності президента, не є гарною новиною для президента Трампа”, – сказала вона в заяві.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер відреагував на рішення Верховного суду, заявивши, що суд “підтримав основний принцип нашої демократії, згідно з яким ніхто не може бути вище закону”.

Коли оприлюднять декларації Трампа

Юридичний аналітик CNN Джеффрі Тообін заявив, що податкові декларації президента Трампа НЕ будуть опубліковані в 2020 році.

“Він зберігає свої податкові декларації в секреті набагато довше, ніж будь-який кандидат в президенти в сучасній історії президентських виборів. Ці записи стануть недоступними в 2020 році. Це було б лихом для президента. Це перемога для нього”, – говорить Тообін.

Рішення Верховного суду виграють час для Трампа, заявив юридичний аналітик CNN Джоан Біскупичі.

Заява адвоката Трампа

Джей Секулоу, адвокат президента Трампа, заявив, що вони “раді”, що Верховний суд “тимчасово заблокував” отримання Конгресом і прокуратурою Нью-Йорка фінансових звітів Трампа.

Тепер вони продовжать шукати конституційні та правові питання в судах нижчої інстанції.

“Ми раді, що в рішеннях, винесених сьогодні (9 липня), Верховний суд тимчасово заблокував як Конгресу, так і прокуратурі Нью-Йорка отримання фінансових звітів Президента. Тепер ми приступимо до розгляду додаткових конституційних і правових питань в нижчестоящих судах”.

У Білому домі також заявили, що рішення суду не передавати документи Конгресу – це перемога для Трампа.

Дональд Трамп і раніше вважає, що він має право на абсолютний імунітет.