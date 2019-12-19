Верховний суд частково задовольнив позов Володимира Горковенка і прийняв рішення про повернення його на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Про це сам Горковенко написав у Facebook.

“Верховний Суд частково задовольнив мій позов до Президента України і прийняв рішення, яким визнав протиправним і скасував указ Володимира Зеленського, яким він скасував указ про моє призначення членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення … Факт порушення закону встановлено судом”, – зазначив Горковенко.

Він також заявив, що це перше судове рішення щодо скасування указів Зеленського.

Як повідомлялося, 4 травня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив члена Нацради з телерадіомовлення Юрія Артеменка і призначив на його місце Володимира Горковенка.

Однак після вступу на посаду президент Володимир Зеленський указом від 24 травня скасував указ Порошенка про звільнення Артеменка, відновивши його на посаді члена Нацради. Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Володимира Горковенка.

Горковенко заявив, що вважає незаконним своє звільнення указом нового глави держави Зеленського.