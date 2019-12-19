Про це сам Горковенко написав у Facebook.
“Верховний Суд частково задовольнив мій позов до Президента України і прийняв рішення, яким визнав протиправним і скасував указ Володимира Зеленського, яким він скасував указ про моє призначення членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення … Факт порушення закону встановлено судом”, – зазначив Горковенко.
Він також заявив, що це перше судове рішення щодо скасування указів Зеленського.
Як повідомлялося, 4 травня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив члена Нацради з телерадіомовлення Юрія Артеменка і призначив на його місце Володимира Горковенка.
Однак після вступу на посаду президент Володимир Зеленський указом від 24 травня скасував указ Порошенка про звільнення Артеменка, відновивши його на посаді члена Нацради. Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Володимира Горковенка.
Горковенко заявив, що вважає незаконним своє звільнення указом нового глави держави Зеленського.
- Призначений Президентом Петром Порошенко член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко заявив, що має намір оскаржити в суді указ Володимира Зеленського про скасування його призначення на цю посаду.
- Президент України Володимир Зеленський скасував два укази свого попередника Петра Порошенка про кадрові зміни в Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, які відбулися на початку травня.
- Нагадаємо, що глава Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку.