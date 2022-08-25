Верховна комісарка ООН закликала РФ демілітаризувати Запорізьку АЕС

Про це повідомляє DW.
Так, шість місяців бойових дій пов’язані з “неймовірними ризиками” для цивільного населення та навколишнього середовища, зокрема через бої поблизу ЗАЕС.
“Запорізька станція має бути негайно демілітаризована”, – наголосила Бачелет.
Вона додала, що передбачувані воєнні злочини в Україні мають бути розслідувані, а винних у них – притягнуто до відповідальності.
Раніше Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) закликала РФ якомога швидше допустити групу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС.
Окрім цього, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.
- Військові РФ обстрілюють золовідвали Запорізької теплової електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу та звинуватити в цьому Збройні сили України.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, допоки Запорізька АЕС окупована російськими військами, існує низка ризиків для роботи реактора атомної електростанції.
- 25 серпня внаслідок обстрілів російськими окупантами Енергодар повністю залишився без світла та водопостачання.
- Тож на території Запорізької АЕС відбулося знеструмлення. Всі енергоблоки зупинено.