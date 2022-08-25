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Верховна комісарка ООН закликала РФ демілітаризувати Запорізьку АЕС

24 серпня Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет у своїй доповіді заявила, що РФ  має припинити військові дії в Україні та негайно вивести з території Запорізької АЕС (ЗАЕС) війська та озброєння.

Четвер, 25 серпня 2022, 17:49
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Про це повідомляє DW.

Так, шість місяців бойових дій пов’язані з “неймовірними ризиками” для цивільного населення та навколишнього середовища, зокрема через бої поблизу ЗАЕС.

“Запорізька станція має бути негайно демілітаризована”, – наголосила Бачелет.

Вона додала, що передбачувані воєнні злочини в Україні мають бути розслідувані, а винних у них – притягнуто до відповідальності.

Раніше Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) закликала РФ якомога швидше допустити групу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької АЕС.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі вкрай небезпечна, адже українська влада не контролює те, що відбувається на ЗАЕС.

Теги: демілітаризована зона, ЗАЕС, комісарка, ООН, розсійсько-українська війна, Ядерна загроза

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