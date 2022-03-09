Верховна Рада минулого тижня ухвалила важливі закони, що стосуються заборони пропаганди держави-агресора та колабораціонізму. Проте їх досі не підписали у парламенті.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

Минулого тижня ухвалили низку законів: №5101, №5102, №5143, №5144. Перший із них стосується заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора. У парламенті пропонували посилити протидію гібридній інформаційній війні та щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність. Останній законопроєкт стосується кримінальної відповідальності за співпрацю з державою-агресором.

Іванна Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що наразі Україна бачить, як посіпаки Кремля уникають відповідальності.

“Люди вже самі готові рвати живцем на шматки, і так станеться, якщо влада не забезпечить законне покарання. Закликаю президента негайно підписати ці документи і забезпечити боротьбу з ворогами в тилу!!! Подальше зволікання неприпустиме. За панькання з колаборантами країна платить життям найкращих людей”, — наголосили у повідомленні.