Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе.
Минулого тижня ухвалили низку законів: №5101, №5102, №5143, №5144. Перший із них стосується заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора. У парламенті пропонували посилити протидію гібридній інформаційній війні та щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність. Останній законопроєкт стосується кримінальної відповідальності за співпрацю з державою-агресором.
Іванна Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що наразі Україна бачить, як посіпаки Кремля уникають відповідальності.
“Люди вже самі готові рвати живцем на шматки, і так станеться, якщо влада не забезпечить законне покарання. Закликаю президента негайно підписати ці документи і забезпечити боротьбу з ворогами в тилу!!! Подальше зволікання неприпустиме. За панькання з колаборантами країна платить життям найкращих людей”, — наголосили у повідомленні.
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Представник ЦРУ Вільям Дж. Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін не є божевільним. Проте за роки при владі його погляди стали більш жорсткими і Путін має твердий намір перемогти в Україні.