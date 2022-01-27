Верховна Рада дозволила застосовувати стрілецьку зброю теробороні

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради 27 січня.
У тексті поправки до документу зазначається, що члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань тероборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабміном.
Серед найбільш суттєвих змін – чітко виписані повноваження Сил спеціальних операцій, що керуватимуть Рухом опору, та надання добровольцям права використовувати стрілецьку табельну зброю, а у разі потреби за наказом Головнокомандувача ЗСУ – та інше озброєння.
Окрім цього, законом врегульовано питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особового періоду та питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.
Відповідні зміни внесено до законів “Про військовий обов’язок та військову службу”, “Про адміністративні послуги”, “Про Національну гвардію України”, “Про правовий режим воєнного стану”.
- Нагадаємо, у липні 2021 року Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт “Про основи національного спротиву”. Законопроєкт про національний спротив “врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву, що є невіддільною складовою всеосяжної оборони держави на всій території України”.
- Пізніше стало відомо, що Адміністрація Байдена вивчає, як саме США можуть підтримати антиросійський повстанський рух в Україні, якщо президент Володимир Путін нападе. Зокрема, вивчається досвід Афганістану та Сирії.
- Також у квітні в окремих областях на півдні України оголосили збори підрозділів територіальної оборони. Зазначалось, що основними цілями зборів є удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців щодо виконання наступних завдань на реальних об’єктах.
- Окрім цього, у Міноборони розповіли, як формуватимуть підрозділи територіальної оборони.