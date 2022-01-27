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Верховна Рада дозволила застосовувати стрілецьку зброю теробороні

Верховна Рада України дозволила добровольчим формуванням територіальних громад використовувати особисту мисливську і табельну стрілецьку зброю. За нову редакцію закону про національний спротив проголосували 278 народних депутатів.

Четвер, 27 січня 2022, 22:29
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Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради 27 січня.

У тексті поправки до документу зазначається, що члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань тероборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабміном.

Серед найбільш суттєвих змін – чітко виписані повноваження Сил спеціальних операцій, що керуватимуть Рухом опору, та надання добровольцям права використовувати стрілецьку табельну зброю, а у разі потреби за наказом Головнокомандувача ЗСУ – та інше озброєння.

Окрім цього, законом врегульовано питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особового періоду та питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.

Відповідні зміни внесено до законів “Про військовий обов’язок та військову службу”, “Про адміністративні послуги”, “Про Національну гвардію України”, “Про правовий режим воєнного стану”.

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