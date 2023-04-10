10 квітня Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону №9046 про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо обов’язкових результатів навчання. Рішення підтримали голосами 303 народні депутати.

Про це мовиться у картці законопроєкту.

Зауважується, що метою та завданням проєкту закону є “підвищення якості викладання та якості вивчення історії України та іноземної мови” на кожному рівні повної загальної середньої освіти, що дозволить підвищити якість здобуття учнями знань з історії України та іноземної мови на кожному рівні повної загальної середньої освіти. Це, своєю чергою, має, з одного боку, “посилити єдність українського народу у розумінні його минулого”, а, з іншого боку, “полегшити громадянам України спілкування з усім цивілізованим світом за усіма напрямами співпраці”.

Зокрема документом, поданим народними депутатами Бабаком С.В., Коваль О.В., Піпою Н.Р. та іншими нардепами, пропонується:

встановити, що на кожному рівні повної загальної середньої освіти обов’язковій перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають не лише результати навчання з державної мови та математики, а й результати навчання з історії України та іноземної мови (крім мови держави-агресора);

встановити, що Державні стандарти повинні передбачати вільне володіння державною мовою, необхідний рівень математичної компетентності, знання історії України, володіння іноземною мовою (крім мови держави-агресора) всіма учнями закладів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Зазначимо, нещодавно у Міністерстві освіти і науки України розповіли, як відбуватиметься національний мультипредметний тест (НМТ) у 2023 році. Як і минулого року, у МОН запропонували як альтернативу ЗНО – вступне випробування у форматі удосконаленого мультипредметного тесту, який випускники складатимуть в один день.

НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Йдеться про два обов’язкові предмети: українська мова і математика. Також у вступника на вибір буде один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Згодом народний депутат України від фракції “Європейська Солідарність” Володимир В’ятрович розкритикував зміни у правилах щодо вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти через вилучення історії України зі списку обов’язкових предметів для складання тестів.