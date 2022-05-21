Про це повідомляють #Букви.
Авторами відповідного проєкту закону № 7381 є троє нардепів від пропрезидентської фракції “Слуга народу” – Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла та Олександр Федієнко.
Нардепи пропонували позбавляти громадянства чоловіків призовного віку, які виїхали за межі України під час воєнного стану та не повернулись протягом 30-ти днів.
Однак сьогодні уповноважена Верховної Ради у Конституційному Суді України, народна депутатка із парламентської фракції “Слуга народу” Ольга Совгиря повідомила, що законопроєкт її колег розглядати не будуть.
“Законопроєкт 7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроєкт”, – написала вона.
Совгиря також наголосила, що пояснила авторам законопроєкту, чому його не можна ухвалити.
“Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено”, – резюмувала нардепка.
Варто зауважити, що запропонований “слугами” законопроєкт суперечить 25 статті Конституції України – громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
- Нагадаємо, представники 29 громадських організацій розкритикували законопроєкт 5050-1, який “активно просуває” Верховна Рада України. Він передбачає покарання за “образу поліціянта”.
- Також повідомлялось, що у Верховну Раду внесли законопроєкт про відстрочку від призову: кого це торкнеться.