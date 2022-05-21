17 травня народні депутати від "Слуги народу" зареєстрували у парламенті проєкт закону, який передбачає позбавлення громадянства чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон під час воєнного стану. Проте Верховна Рада не буде його розглядати, оскільки він суперечить Конституції України.

Про це повідомляють #Букви.

Авторами відповідного проєкту закону № 7381 є троє нардепів від пропрезидентської фракції “Слуга народу” – Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла та Олександр Федієнко.

Нардепи пропонували позбавляти громадянства чоловіків призовного віку, які виїхали за межі України під час воєнного стану та не повернулись протягом 30-ти днів.

Однак сьогодні уповноважена Верховної Ради у Конституційному Суді України, народна депутатка із парламентської фракції “Слуга народу” Ольга Совгиря повідомила, що законопроєкт її колег розглядати не будуть.

“Законопроєкт 7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроєкт”, – написала вона.

Совгиря також наголосила, що пояснила авторам законопроєкту, чому його не можна ухвалити.

“Баланс між суспільним запитом та Конституцією відновлено”, – резюмувала нардепка.

Варто зауважити, що запропонований “слугами” законопроєкт суперечить 25 статті Конституції України – громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.