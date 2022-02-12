Під час зустрічі керівників фракцій і груп Верховної Ради з президентом України Володимиром Зеленським рішення про позачергове засідання парламенту через загрозу вторгнення РФ не було ухвалено.

Про це сповістив експрезидент України Петро Порошенко, передає інформаційна агенція “Інтерфакс”.

“Ми заявили про необхідність зустрічі: спочатку керівників фракцій парламенту з президентом України для того, щоб принаймні “Європейська Солідарність” і я як голова партії мав можливість передати Зеленському наші напрацювання, наш план оборони держави, що треба зробити насамперед”, – заявив Порошенко.

За його словами, учасники зустрічі ініціативу про позачергове засідання у суботу чи неділю не підтримали. Та попри це, як зазначив Петро Порошенко, на завтра запланована закрита зустріч керівників фракцій і груп Верховної Ради з керівництвом силових структур.

“Це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки, керівництво розвідок, і військової, і зовнішньої розвідки, … Національного банку, Міністерства фінансів”, – уточнив п’ятий президент.

Також Петро Порошенко під час засідання запропонував внести зміни до закону про територіальну оборону, щоб усі бійці тероборони могли мати зброю і необхідні для оборони приміщення.

“Ми також попросили розглянути позицію розгортання програми на кшталт Ленд-лізу. Для того, щоб Україна мала можливість позичити зброю. І це буде вже значно більший обсяг. Причому не тільки літаками. Сподіваюсь, що з наступного тижня у нас буде й автомобільним транспортом військова допомога. Принаймні так мені кажуть партнери”, – наголосив очільник “Європейської Солідарності”.