Про це сповістив експрезидент України Петро Порошенко, передає інформаційна агенція “Інтерфакс”.
“Ми заявили про необхідність зустрічі: спочатку керівників фракцій парламенту з президентом України для того, щоб принаймні “Європейська Солідарність” і я як голова партії мав можливість передати Зеленському наші напрацювання, наш план оборони держави, що треба зробити насамперед”, – заявив Порошенко.
За його словами, учасники зустрічі ініціативу про позачергове засідання у суботу чи неділю не підтримали. Та попри це, як зазначив Петро Порошенко, на завтра запланована закрита зустріч керівників фракцій і груп Верховної Ради з керівництвом силових структур.
“Це міністр оборони, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки, керівництво розвідок, і військової, і зовнішньої розвідки, … Національного банку, Міністерства фінансів”, – уточнив п’ятий президент.
Також Петро Порошенко під час засідання запропонував внести зміни до закону про територіальну оборону, щоб усі бійці тероборони могли мати зброю і необхідні для оборони приміщення.
“Ми також попросили розглянути позицію розгортання програми на кшталт Ленд-лізу. Для того, щоб Україна мала можливість позичити зброю. І це буде вже значно більший обсяг. Причому не тільки літаками. Сподіваюсь, що з наступного тижня у нас буде й автомобільним транспортом військова допомога. Принаймні так мені кажуть партнери”, – наголосив очільник “Європейської Солідарності”.
- Раніше лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського негайно скликати Раду національної безпеки та оборони за участі лідерів парламентських фракцій, а також зібрати позачергове засідання парламенту із керівництвом безпекового блоку.
- Нагадаємо, що Радник президента з питань національної безпеки США Джейк Салліван зазначив, що напад Росії на Україну, скоріше за все, почнеться з ракетних і повітряних атак, а також додав, що американці мусять залишити Україну протягом наступних 48 годин.