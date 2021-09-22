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Верховна Рада не визнала нову Держдуму Росії й вибори до неї

Верховна Рада України визнає незаконними вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року і нелегітимною власне Держдуму Росії, обрану з залученням громадян України.

Середа, 22 вересня 2021, 16:42

Відповідну постанову парламент ухвалив на пленарному засіданні в середу, 22 вересня, інформують #Букви.

Документ підтримали 322 нардепи.

У Верховній Раді наголосили, що залучення громадян України з окупованих Росією територій є незаконним та безпідставним, а організація виборів у Криму та ОРДЛО – юридично нікчемною. 

“Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною”, – йдеться у заяві. 

Парламент України також закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації “надати належну оцінку сфальшованим парламентським виборам у Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території  окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях”.

Рада також звертає увагу міжнародної спільноти на те, що Росія як одна з держав-членів ОБСЄ не забезпечила належних умов роботи Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки й співробітництва в Європі, що унеможливило спостереження за виборчим процесом представників міжнародної місії ОБСЄ відповідно до демократичних стандартів.

Додамо, що сьогодні українська партія “Опозиційна платформа – За життя” привітала з перемогою на російських виборах політичну силу Володимира Путіна “Єдина Росія”.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США, Європейський Союз і Велика Британія заявили, що не визнають виборів до Думи через низку порушень і голосування на тимчасово окупованих територіях.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці вибори незаконними та заявив, що не має підстав для засудження жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які збираються проголосувати на виборах до Державної Думи Росії.

  • Слідчі СБУ та прокуратура розпочали кримінальні провадження через незаконне проведення виборів у Держдуму РФ, які відбулися на території тимчасово окупованого Криму.
  • Грузія відмовилась визнавати результати виборів до Держдуми Росії, які проходили в тимчасово окупованому Криму.
  • Туреччина не визнає результатів виборів до Держдуми Російської Федерації, які проходили в окупованому Криму.
Теги: ОРДЛО, Рада, анексія Криму, вибори, Держдума

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