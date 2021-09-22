Верховна Рада не визнала нову Держдуму Росії й вибори до неї

Верховна Рада України визнає незаконними вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року і нелегітимною власне Держдуму Росії, обрану з залученням громадян України.

Відповідну постанову парламент ухвалив на пленарному засіданні в середу, 22 вересня, інформують #Букви.

Документ підтримали 322 нардепи.

У Верховній Раді наголосили, що залучення громадян України з окупованих Росією територій є незаконним та безпідставним, а організація виборів у Криму та ОРДЛО – юридично нікчемною.

“Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною”, – йдеться у заяві.

Парламент України також закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації “надати належну оцінку сфальшованим парламентським виборам у Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях”.

Рада також звертає увагу міжнародної спільноти на те, що Росія як одна з держав-членів ОБСЄ не забезпечила належних умов роботи Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки й співробітництва в Європі, що унеможливило спостереження за виборчим процесом представників міжнародної місії ОБСЄ відповідно до демократичних стандартів.

Додамо, що сьогодні українська партія “Опозиційна платформа – За життя” привітала з перемогою на російських виборах політичну силу Володимира Путіна “Єдина Росія”.