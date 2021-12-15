Про це повідомляють #Букви.
Після приєднання до Російської імперії у 1795 році місто отримало до своєї назви приставку “-Волинський”. Це потрібно було для того, щоб відрізняти його від російського міста Володимир-на-Клязьмі.
Місто Володимир є одним із найдавніших в Україні, його перейменували для повернення історичної назви.
20 жовтня 2021 року Волинська обласна рада підтримала перейменування та затвердила подання до Верховної Ради України.
- Нагадаємо, що Київська міська рада перейменувала 12 вулиць та провулків, а також встановила назви двом безіменним площам, скверу на Андріївському узвозі та вулиці.
- Також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до керівників низки органів місцевого самоврядування щодо потреби в узгодженні з правописом назв населених пунктів.
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Раніше, другий апеляційний адміністративний суд не скасував рішення суду першої інстанції про незаконність повернення проспекту Григоренка в Харкові імені Жукова. Міськрада оскаржуватиме рішення.