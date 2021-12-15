Про це повідомляють #Букви.

Після приєднання до Російської імперії у 1795 році місто отримало до своєї назви приставку “-Волинський”. Це потрібно було для того, щоб відрізняти його від російського міста Володимир-на-Клязьмі.

Місто Володимир є одним із найдавніших в Україні, його перейменували для повернення історичної назви.

20 жовтня 2021 року Волинська обласна рада підтримала перейменування та затвердила подання до Верховної Ради України.