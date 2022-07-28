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Верховна Рада підтримала надання особливих гарантій полякам

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо особливих гарантій для громадян Польщі. Документом передбачається низка прав та свобод для поляків, які мають українці.

Четвер, 28 липня 2022, 17:03
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Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк у Telegram.

Підтримали законопроєкт 283 народних депутати. Цей законопроєкт щодо особливого статусу вніс президент Володимир Зеленський.

Документ передбачає надання полякам прав впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися ними, як і громадяни України. Вони передбачають:

  • працевлаштування  без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;
  • отримання держреєстрації як платники податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • здійснення господарської діяльності;
  • здобуття освіти, отримання соцвиплат та медичне обслуговування на умовах українських громадян.

Від початку російського вторгнення українці отримали права на рівні з поляками в їхній країні. Громадяни України отримали право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни. Зокрема вони можуть працевлаштовуватися та отримувати соціальні виплати.

Теги: Верховна Рада, воєнний стан, Законопроєкт, Польща, російсько-українська війна, поляки

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