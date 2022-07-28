Верховна Рада підтримала надання особливих гарантій полякам

Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк у Telegram.
Підтримали законопроєкт 283 народних депутати. Цей законопроєкт щодо особливого статусу вніс президент Володимир Зеленський.
Документ передбачає надання полякам прав впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися ними, як і громадяни України. Вони передбачають:
- працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;
- отримання держреєстрації як платники податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- здійснення господарської діяльності;
- здобуття освіти, отримання соцвиплат та медичне обслуговування на умовах українських громадян.
Від початку російського вторгнення українці отримали права на рівні з поляками в їхній країні. Громадяни України отримали право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни. Зокрема вони можуть працевлаштовуватися та отримувати соціальні виплати.
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