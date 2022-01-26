Верховна Рада у другому читанні ухвалила проєкт закону №3881, яким передбачено збільшення мінімального розміру аліментів на дитину, які стягуються із членів сім'ї та родичів.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

Відповідний законопроєкт підтримали 299 народних депутатів. Відтепер згідно з документом загальний розмір аліментів на дитину, які виплачують її мати чи батько, не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Окрім цього, законом встановлено, що у разі невиплати аліментів одним із батьків (якщо їх місце проживання невідоме, якщо вони ухиляються від виплати аліментів чи не мають можливості виплачувати аліменти), дитина отримуватиме тимчасову фінансову допомогу від держави. Розмір виплат залежатиме від матеріального становища сім’ї, де виховується дитина, але не може бути менше як 50% прожиткового мінімуму.

Варто зазначити, що востаннє прожитковий мінімум на дітей змінювався 1 грудня 2021 року. Тоді він зріс до 2 100 грн для дітей до 6 років та до 2 618 грн для дітей від 6 до 18 років.

У 2022 році такі виплати зростуть ще двічі. Так, з 1 липня прожитковий мінімум для дітей до 6 років становитиме 2 201 грн, а для дітей від 6 до 18 років – 2 744 грн.

З 1 грудня 2022 року прожитковий мінімум зросте до 2 272 грн та 2 833 грн для дітей до 6 років та дітей від 6 до 18 років відповідно.