Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт № 5461 про внесення змін до Закону “Про освіту” внесли до Ради ще в травні 2021 року. Ініціатори проєкту впевнені, що встановлення відповідальності за “передачу академічного твору третій особі для подальшого використання цією особою як автором” допоможе більш ефективно протидіяти недобросовісності у науковому середовищі. Цю ідею підтримали 250 народних депутатів.

Фото: ZN.UA

Згідно з документом, за купівлю-продаж академічних творів передбачаються наступні покарання:

  • повторне проходження оцінки (контрольна робота, іспит, залік і т. п.);
  • повторне проходження освітньої програми;
  • відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто отримує загальну середню освіту;
  • позбавлення стипендії;
  • позбавлення пільг з оплати навчання.

Також ініціатори пропонують вважати твір академічним, якщо той містить результати наукових досліджень, науково-методичної, мистецької, навчальної або іншої творчої діяльності та який використовується для підтвердження результатів навчання та/або присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів та/або вчених звань, а також в інших випадках, визначених законодавством та закладом освіти або науковою установою.