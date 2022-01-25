Депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт, що передбачає відповідальність за продаж і купівлю академічних робіт.

Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт № 5461 про внесення змін до Закону “Про освіту” внесли до Ради ще в травні 2021 року. Ініціатори проєкту впевнені, що встановлення відповідальності за “передачу академічного твору третій особі для подальшого використання цією особою як автором” допоможе більш ефективно протидіяти недобросовісності у науковому середовищі. Цю ідею підтримали 250 народних депутатів.

Згідно з документом, за купівлю-продаж академічних творів передбачаються наступні покарання:

повторне проходження оцінки (контрольна робота, іспит, залік і т. п.);

повторне проходження освітньої програми;

відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто отримує загальну середню освіту;

позбавлення стипендії;

позбавлення пільг з оплати навчання.

Також ініціатори пропонують вважати твір академічним, якщо той містить результати наукових досліджень, науково-методичної, мистецької, навчальної або іншої творчої діяльності та який використовується для підтвердження результатів навчання та/або присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів та/або вчених звань, а також в інших випадках, визначених законодавством та закладом освіти або науковою установою.