Парламентарі Верховної Ради більшістю проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Це стосується не лише захисників ЗСУ, а й працівників ДСНС та поліцейських.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За повернення виплат згідно з законопроєктом №8312 проголосували 277 депутатів. Проти виступив один нардеп, 17 утрималися й ще 51 не голосував.

У тексті поправок, відповідно до ст. 16 Закону України, виплати передбачені для осіб незалежно від покладених завдань чи районів проходження служби. Розмір винагороди збільшується до 100 тисяч гривень, якщо особа бере безпосередню участь у бойових діях або забезпечує здійснення заходів з національної безпеки і оборони. Зокрема це стосується і строковиків.

“Положення цього пункту не поширюється на курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів та курсантів і слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання”, − йдеться у повідомленні.

Нардеп Дмитро Разумков в Telegram пояснив, що виплати відбуватимуться коштом обмеження зарплат високопосадовців. З квітня до завершення воєнного стану зарплата працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ нараховується у розмірі, що не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто не вище 67 тисяч гривень. Це стосується працівників органів державної влади, крім органів місцевого самоврядування. Максимальна зарплата не враховує суми допомоги із тимчасової непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для розв’язання соціально-побутових питань та оплат щорічної відпустки. Заробітну плату обмежать для народних депутатів, членів Кабміну, прокурорам, службовим і посадовим особам Нацбанку, для працівників компаній, 100% акцій яких належать державі.

Документ мають затвердити голова Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.