Про це повідомив народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

Заяву на складання мандата Ілля Кива подав за власним бажанням. Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оголосила колишньому нардепу про підозру. Його звинувачують у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.

Зазначимо, що за кілька годин до нападу РФ на Україну Ілля Кива просував російські наративи. Він закликав “звільнити” український народ. Зокрема він наголошував на тому, що українці – не окрема етнічна група та не мають власної ідентичності, а навпаки “один народ” із росіянами та білорусами. Такі заяви активно просуває кремлівська пропаганда, аби виправдати агресивні дії та поневолення.