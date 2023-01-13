Про це повідомив народний обранець Ярослав Железняк.
За його даними, чотирьох нардепів від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, Тараса Козака, Ярослава Деркача та Ріната Кузьміна – під час сьогоднішнього голосування позбавили депутатських мандатів через втрату ними громадянства України.
Це рішення підтримали 320, 317, 314 та 319 нардепів у залі відповідно.
Також сьогодні припинив бути народним обранцем і Андрій Аксьонов, який написав заяву про складання мандата декілька днів тому. Його заяву підтримали 294 голосами.
За словами Железняка, голосування про позбавлення мандатів не минулось без скандалів.
“Спочатку 40 хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів п’яти депутатів. Пропозиція Коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів. Після трьох голосувань та блокування трибуни перемогла позиція других… Одразу ставити позбавлення депутатів мандатів”, – написав нардеп.
- Заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) – повідомив про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні народному депутату України III—IX скликань Андрію Деркачу.
- У травні 2022 року ДБР арештувало майно родин затриманого лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука і народного депутата від “ОПЗЖ” Тараса Козака, яке могло бути отримане у незаконний спосіб.
- У жовтні 2022 року Генеральна прокуратура за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомила про підозру у державній зраді Ренату Кузьміну, народному депутату IX скликання від забороненої в Україні проросійської політичної партії “Опозиційна платформа – за життя”.