13 січня народні депутати України проголосували за позбавлення депутатських мандатів п'ятьох нардепів. Мовиться про чотирьох членів "ОПЗЖ" та представника партії "Порядок", який переміг на виборах до парламенту в 50 окрузі на Донеччині.

Про це повідомив народний обранець Ярослав Железняк.

За його даними, чотирьох нардепів від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, Тараса Козака, Ярослава Деркача та Ріната Кузьміна – під час сьогоднішнього голосування позбавили депутатських мандатів через втрату ними громадянства України.

Це рішення підтримали 320, 317, 314 та 319 нардепів у залі відповідно.

Також сьогодні припинив бути народним обранцем і Андрій Аксьонов, який написав заяву про складання мандата декілька днів тому. Його заяву підтримали 294 голосами.

За словами Железняка, голосування про позбавлення мандатів не минулось без скандалів.

“Спочатку 40 хвилин була дискусія, коли ставити у порядок денний питання позбавлення мандатів п’яти депутатів. Пропозиція Коаліції була: розглядати в кінці порядку денного (тому що у них ні на що б голосів не вистачило). Пропозиція інших фракцій та груп: почати день з позбавлення мандатів цих депутатів. Після трьох голосувань та блокування трибуни перемогла позиція других… Одразу ставити позбавлення депутатів мандатів”, – написав нардеп.